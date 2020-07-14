В эфире телеканала "Россия 1" показали кадры с нательной камеры сотрудника ГИБДД , на которых актер Михаил Ефремов предлагает заплатить полицейскому.

Кадры сняты сразу после смертельной аварии на Садовом кольце.

"Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги", — заявляет артист на записи (с 43:19).

Также в эфире продемонстрировали видео с медосвидетельствования Ефремова, на котором он показывает средний палец во время процедуры.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров . Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Как показала экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова посадили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В начале июля завершилось предварительное расследование дела. Как заявил адвокат актера Эльман Пашаев, Ефремов не считает себя виновником аварии. Помимо этого, он пообещал "сенсацию на суде" и намекал, что Ефремов находился в машине не один.