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«Я вам заплачу»: разговор Ефремова с полицейским после ДТП попал на видео 

РИА Новости и ещё 1 4 минуты назад
В эфире телеканала "Россия 1" показали кадры с нательной камеры сотрудника ГИБДД, на которых актер Михаил Ефремов предлагает заплатить полицейскому.
Кадры сняты сразу после смертельной аварии на Садовом кольце.
"Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги", — заявляет артист на записи (с 43:19).
Также в эфире продемонстрировали видео с медосвидетельствования Ефремова, на котором он показывает средний палец во время процедуры.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Как показала экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова посадили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В начале июля завершилось предварительное расследование дела. Как заявил адвокат актера Эльман Пашаев, Ефремов не считает себя виновником аварии. Помимо этого, он пообещал "сенсацию на суде" и намекал, что Ефремов находился в машине не один.
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Комментарии 4
Происшествия , Видео , Телевидение , ДТП Ефремова , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ГИБДД
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