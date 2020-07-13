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Адвокат: «Ефремов пока не признаёт свою вину» 

ИА Regnum 38 минут назад
Адвокат: «Ефремов пока не признаёт свою вину»
Фото: РИА Новости
Актёр Михаил Ефремов по-прежнему не признаёт свою вину в деле со смертельным ДТП в Москве. Об этом в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил его адвокат Эльман Пашаев.
«Ефремов пока не признает свою вину. Как будет идти суд, будет видно в суде», — сказал Пашаев.
Адвокат отметил, что Ефремов готов сесть в тюрьму, если суд примет соответствующее решение. Более того, изначально актёр даже не хотел уходить под домашний арест, по всей видимости, из-за переживаний по поводу происходящего.
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Происшествия , Криминал , Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Москва
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