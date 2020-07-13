Пока отец копал могилу: ребенок плакал на своих похоронах

Индии новорожденного ребенка едва не похоронили заживо — девочка заплакала как раз в тот момент, когда отец начал копать для нее могилу. Выяснилось, что ее ошибочно посчитали мертвой, так как она родилась недоношенной и после рождения не издавала никаких звуков. В итоге спасти ребенка все же не удалось — бригада медиков задержалась и не успела оказать девочке помощь. Семья погибшей обвинила врачей в халатности.

В Индии новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах — выяснилось, что смерть констатировали ошибочно. Об этом рассказало издание Times of India.

Ребенок родился 9 июля 2020 года в городе Гогунда индийского штата Раджастан. По словам свекрови роженицы, роды протекали в ночную смену. После того, как появившаяся на свет девочка не издала первого крика, уставшая медсестра решила, что та мертва, накрыла ее полиэтиленовым пакетом и передала матери.

Родственники забрали тело девочки, чтобы похоронить, но когда отец начал копать для дочери могилу, ребенок начал плакать.

Мужчина поспешно вызвал «скорую». Однако бригада врачей задержалась и прибыла только через полтора часа.

За это время состояние малышки ухудшилось и, не дождавшись помощи, ребенок скончался. Семья погибшей предъявила обвинения в халатности сотрудникам медцентра — те в свою очередь признавать вину отказались, они заявляют, что не констатировали смерть новорожденной.

По данным врачей, родственники самостоятельно забрали новорожденную из госпиталя и не сообщили об этом медперсоналу. Также в больнице уверяют, что акушерка, принимавшая роды, заметила, что ребенок появился на свет недоношенным, и знала, что в таких случаях дети не сразу начинают плакать.

В Индии это не первый случай, когда новорожденного ребенка по ошибке решили похоронить. Ранее, в мае 2020 года похожая история произошла на территории штата Гуджарат. Об этом сообщало издание The Indian Express.

Девочка также родилась недоношенной — у матери начались преждевременные роды, и ребенок появился на свет на два с половиной месяца раньше предполагаемого срока. В поликлинике, где принимали роды, не было реанимации, поэтому врач рекомендовал родителям отвезти дочь в частную больницу.

По словам самих родителей, по дороге в клинику девочка перестала шевелиться, из чего те сделали вывод, что она умерла, и решили ее похоронить. Малышка провела в земле около 12 часов — только на следующее утро после того, как ребенка уже закопали, прохожий услышал из-под земли плач и откопал девочку.

Врачи реанимации пытались спасти девочку, однако она умерла от полиорганной недостаточности через 30 часов. Как пояснили в больнице, шансы на успешный исход были очень малы, поскольку девочка родилась до седьмого месяца беременности, и ее органы были не сформированы.

Также в мае 2020 года на северо-востоке Таиланда похороненного заживо новорожденного ребенка обнаружила собака, рассказало издание Daily Mail.

41-летний местный житель Уза Низайка отправился на прогулку с собакой на одно из фермерских полей. Внезапно пес начал громко лаять и рыть землю.

Его хозяин Уза Низайка подошел посмотреть, что же так заинтересовало его питомца, и увидел торчащую из-под земли детскую ногу.

Он быстро откопал ребенка и вызвал скорую помощь. Младенца госпитализировали — его удалось спасти.

Через некоторое время полицейские нашли и его мать — ею оказалась 15-летняя жительница соседней деревни. Она призналась, что скрывала беременность, родила втайне от всех и решила закопать ребенка, так как боялась реакции родственников и знакомых. По данным Daily Mail, в итоге родители девушки решили забрать внука себе и заняться его воспитанием.

В августе же 2019 года местные жители провинции Шаньдун в Китае спасли еще одного ребенка, похороненного заживо, — они услышали его крик из-под земли. Об этом сообщило издание The Mirror.

Жители деревни собирали грибы в горах, когда неожиданно из-под земли раздался звук, напоминающий лай собак. Они заподозрили, что под землей находится ребенок. Один из мужчин раскопал землю голыми руками и достал картонную коробку, в которой лежал мальчик.

Новорожденного госпитализировали — оказалось, что он страдал от анемии и желтухи и при этом весил всего полтора килограмма. Спустя время здоровье ребенка восстановилось — сейчас ему ничего не угрожает.