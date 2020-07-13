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В Турции в результате схода оползня погибли четыре человека 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Четыре человека погибли в Турции из-за оползня
Фото: РИА Новости
Четыре человека погибли в результате схода оползня в районе города Юсуфэли провинции Артвин на северо-востоке Турции, сообщила администрация губернатора Артвина в понедельник.
Крупный оползень, вызванный продолжительными ливнями, произошел в районе трассы Артвин-Эрзурум в воскресенье в 19.30 мск.
"Рабочий, занятый на строительстве водохранилища, заметив из своей машины сход оползня, покинул ее, однако был захвачен грязевым потоком и получил ранения. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Кроме того, семья из трех человек была найдена сегодня мертвыми в собственной машине, унесенной селевым потоком", — говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжаются работы по очистке затопленной селем строительной площадки, на которой грязевой массой накрыты несколько автомобилей. Дорога, которой был нанесен ущерб оползнем, включая автомобильный туннель, перекрыта в обе стороны, идут работы по ее расчистке. В связи с неблагоприятными прогнозами синоптиков жителям провинции рекомендуется соблюдать осторожность.
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Происшествия , Ближний Восток , Артвин , Турция
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