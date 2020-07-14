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Суд в Воронеже арестовал членов организации «свидетелей Иеговы» 

ТАСС и ещё 2 4 часа назад
Суд в Воронеже арестовал «свидетелей Иеговы»
Фото: РИА Новости
Ленинский районный суд в Воронеже арестовал до 3 сентября задержанных в понедельник членов запрещенной на территории РФ организации "свидетелей Иеговы", подозреваемых в экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.
"Суд избрал подозреваемым в экстремистской деятельности меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 22 суток, то есть по 03.09.2020 включительно", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, с июня 2018 года по февраль 2020 года десять человек обеспечивали деятельность в Воронеже и регионе местной религиозной организации "Центральная, Воронеж", входящей в структуру централизованной организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", которую ранее признали экстремистской и ликвидировали на основании решения Верховного Суда РФ.
В понедельник следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности") в отношении десяти воронежцев в возрасте от 24 до 56 лет. Они были задержаны после более 110 обысков. По данным пресс-службы СУ СК по региону, изъято значительное количество запрещенной к распространению на территории России литературы.
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Происшествия , Свидетели Иеговы
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