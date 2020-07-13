128 прогулов: как решилась судьба «золотой судьи» Хахалевой 

Скандально известная судья Елена Хахалева досрочно лишена своих полномочий и первого квалификационного класса судьи. К такому решению пришла Высшая квалификационная коллегия судей России , которая решила привлечь судью к дисциплинарной отвественности за прогулы — в общей сложности, Хахалева не появлялась на рабочем месте 128 раз, в то время как в табеле о рабочем времени всегда была отмечена как присутствующая.

Скандальную судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий. К такому решению пришла Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС).

«Высшая квалификационная коллегия судей России привлекла к дисциплинарной ответственности судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи», — указано в сообщении инстанции.

Также судью лишили первого квалификационного класса судьи.

Интересы судьи в ходе заседания, которое проходило 13 июля, представляла ее адвокат — Людмила Александрова . Сама Хахалева на заседание не пришла из-за последствий недавно перенесенной болезни.

В рамках процесса защитница Хахалевой пыталась добиться рассмотрения дела в закрытом режиме, объясняя это опасениями по поводу разглашения государственной тайны. «Хахалева находится под госзащитой, и все присутствующие знают, что ситуация находится под государственной тайной, поэтому я возражаю против присутствия журналистов», — заявила она, однако получила отказ.

Аналогичным образом были отклонены также еще два ходатайства о приостановлении дисциплинарного производства по делу Хахалевой. После этого адвокат попробовала во второй раз отложить рассмотрение дела в связи с тем, что судья до сих пор больна и находится в стационаре.

«Многие обстоятельства дела известны прежде всего самой судье Хахалевой, я считаю, что выслушать мнение и задать ей вопросы — это необходимое действие, чтобы выяснить ситуацию по существу», — подчеркнула адвокат, однако снова получила отказ.

Ранее Совет судей России единогласно признал дисциплинарные нарушения краснодарской судьи Елены Хахалевой, сообщали в пресс-службе организации. Заседание проходило 10 марта в закрытом режиме.

Как сообщал «Коммерсант», тогда жалобу в дисциплинарную комиссию подал новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов . Согласно его заявлению, Хахалева, являясь председателем комиссии по апелляционным делам, регулярно прогуливала заседания. В частности, была обнаружена подпись судьи под решением, во время вынесения которого она находилась за границей. В общей сложности число прогулов достигало 128.

При этом, как сообщил источник «Интерфакса», во время отсутствия Хахалевой в табеле учета рабочего времени она числилась как присутствующая. Официального подтверждения данной информации нет.

Тогда в Совете судей России пояснили: вынесенное решение о признании дисциплинарного проступка Хахалевой является только предварительным. «Есть определенный порядок, установленный законом, об органах судейского сообщества. Так что это не окончательное решение. Его выносит высшая квалификационная коллегия судей, и тогда это уже будет решением о дисциплинарной ответственности», — сообщил представитель Совета принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

История «золотой судьи» Хахалевой началась с ноября 2018 года — тогда она была исключена из президиума Краснодарского краевого суда, в котором состояла с 2015 года. Также Хахалеву сняли с должности председателя коллегии по административным делам, после чего она перешла на должность рядового судьи.

В ведомстве поясняли, что отстранение Хахалевой от обязанностей председателя связано только с внутренними кадровыми перестановками. Тем не менее, эти события происходили на фоне скандала из-за роскошной свадьбы дочери судьи Софьи и следователя Вадима Бадалова в июне 2017 года.

Сама Хахалева назвала заявления Жорина «вакханалией» и «неприкрытым давлением». По ее словам, весь праздник оплатил отец ее дочери — бизнесмен Роберт Хахалев , который оценил свадьбу в 5 млн рублей. Присутствие популярных звезд бывшие супруги объяснили национальностью бизнесмена и тесной дружбой с именитыми гостями.

«Меладзе, как и Сосо Павлиашвили, как известно, тоже грузины, а Вера Брежнева замужем за грузином. С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет», — заявляла Хахалева порталу «Российская газета», подчеркнув, что из-за этого музыкантам не пришлось платить огромные гонорары.