В Москве задержан двухлетний ребенок 

По словам Власова, вместе с активистами в автозак был посажен двухлетний ребенок.

«Мы поставили наш разрисованный против Юго-Восточной [хорды] микроавтобус «Соболь» в Курьяново, но не возле станции МЦД, а просто в Курьяново», — рассказал он.

Депутат отметил, что активисты хотели на своей машине встретить мэра Москвы Сергея Собянина , однако сегодня обнаружили, что автомобиль был поврежден.

«Приехала полиция, потом приехала еще раз, потом приехал автозак, и полицейские сказали, что очень много звонков на 02 из-за того, что подозрительные люди скопились возле подозрительного автомобиля», — рассказал Власов.

Он отметил, что в связи с этим его и еще семерых женщин, одна из которых была с маленьким ребенком, забрали для дачи пояснений, а затем отпустили.

«Ни протокола, ничего. Взяли со всех объяснение. Я написал заявление о порче «Соболя», — отметил он.