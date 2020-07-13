Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве задержан двухлетний ребенок 

Алиса Селезнёва 7 часов назад
В Москве задержан двухлетний ребенок
Фото: ТАСС
В микрорайоне Курьяново были задержаны восемь активистов, несогласных со строительством Юго-Восточной хорды. Об этом со ссылкой на муниципального депутата Сергея Власова сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По словам Власова, вместе с активистами в автозак был посажен двухлетний ребенок.
«Мы поставили наш разрисованный против Юго-Восточной [хорды] микроавтобус «Соболь» в Курьяново, но не возле станции МЦД, а просто в Курьяново», — рассказал он.
Депутат отметил, что активисты хотели на своей машине встретить мэра Москвы Сергея Собянина, однако сегодня обнаружили, что автомобиль был поврежден.
«Приехала полиция, потом приехала еще раз, потом приехал автозак, и полицейские сказали, что очень много звонков на 02 из-за того, что подозрительные люди скопились возле подозрительного автомобиля», — рассказал Власов.
Он отметил, что в связи с этим его и еще семерых женщин, одна из которых была с маленьким ребенком, забрали для дачи пояснений, а затем отпустили.
«Ни протокола, ничего. Взяли со всех объяснение. Я написал заявление о порче «Соболя», — отметил он.
«Рамблер» писал, что власти Москвы планируют замкнуть хордовое кольцо в 2023 году, соединив Северо-Восточную хорду с Северо-Западной, Юго-Восточной и Южной рокадой магистралями. При этом ряд активистов в Москве выступают против строительства Юго-Восточной хорды. По их мнению, рабочие разрушат радиоактивный могильник в районе платформы «Москворечье».
Видео дня. Блогерша забеременела от пасынка и вышла за него замуж
Комментарии 1
Происшествия , Григорий Березкин , Сергей Собянин , Сергей Власов , Правительство Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
«Талисман»: Дубовицкая о романе с Винокуром
«Талисман»: Дубовицкая о романе с Винокуром
«Две-три ракеты и все»
«Две-три ракеты и все»
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Видео
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
00:09
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
Политика
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
00:26
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
00:46
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
00:23
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
00:57
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Раскрыты сценарии распространения коронавируса
00:36
Раскрыты сценарии распространения коронавируса
В мире
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Ефремов пытался откупиться сразу после ДТП
00:11
Ефремов пытался откупиться сразу после ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение