В Москве задержан двухлетний ребенок 

В микрорайоне Курьяново были задержаны восемь активистов, несогласных со строительством Юго-Восточной хорды. Об этом со ссылкой на муниципального депутата Сергея Власова сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По словам Власова, вместе с активистами в автозак был посажен двухлетний ребенок.
«Мы поставили наш разрисованный против Юго-Восточной [хорды] микроавтобус «Соболь» в Курьяново, но не возле станции МЦД, а просто в Курьяново», — рассказал он.
Депутат отметил, что активисты хотели на своей машине встретить мэра Москвы Сергея Собянина, однако сегодня обнаружили, что автомобиль был поврежден.
«Приехала полиция, потом приехала еще раз, потом приехал автозак, и полицейские сказали, что очень много звонков на 02 из-за того, что подозрительные люди скопились возле подозрительного автомобиля», — рассказал Власов.
Он отметил, что в связи с этим его и еще семерых женщин, одна из которых была с маленьким ребенком, забрали для дачи пояснений, а затем отпустили.
«Ни протокола, ничего. Взяли со всех объяснение. Я написал заявление о порче «Соболя», — отметил он.
«Рамблер» писал, что власти Москвы планируют замкнуть хордовое кольцо в 2023 году, соединив Северо-Восточную хорду с Северо-Западной, Юго-Восточной и Южной рокадой магистралями. При этом ряд активистов в Москве выступают против строительства Юго-Восточной хорды. По их мнению, рабочие разрушат радиоактивный могильник в районе платформы «Москворечье».