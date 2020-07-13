Ребенок погиб из-за пожара в салоне автомобиля

Следователи организовали проверку после того, как двухлетний ребенок скончался после пожара в салоне припаркованного возле частного дома автомобиля в Дубовском районе Ростовской области , сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.

По предварительным данным, 11 июля текущего года в салоне автомобиля, припаркованного рядом с частным домом в Дубовском районе, произошел пожар. После того, как его потушили, на переднем пассажирском сидении был обнаружен мальчик (2017 года рождения) с ожогами четвертой степени. Ребенка госпитализировали, однако он скончался.

"По данному факту проводится доследственная проверка", — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что в салоне автомобиля следователь обнаружил спички. По одной из версий причиной возгорания явилось неосторожное обращение ребенка с огнем. Также следствие рассмотрит и другие возможные причины произошедшего.