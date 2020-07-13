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Англичанин убил себя во время стрима в Facebook 

Павел Тиунов 19 минут назад
Англичанин убил себя во время стрима в Facebook
Фото: Reuters
Житель графства Стаффордшир Джонатан Бейли совершил самоубийство во время прямого эфира в Facebook, сообщает издание The Sun. Администрация соцсети не прервала трагичный стрим, несмотря на требования десятков пользователей.
По данным журналистов, 50-летний Бейли заранее предупредил подписчиков о том, что собирается убить себя в прямом эфире. Пост с информацией о готовящемся суициде был опубликован 11 июля. Вскоре мужчина запустил трансляцию. В процессе десятки пользователей стали обращаться в техподдержку соцсети с требованием прервать эфир, однако стрим продолжился. Бейли покончил с собой. Отмечается, что в прямом эфире трансляцию посмотрели 400 человек.
Впоследствии сотрудники пресс-службы Facebook прокомментировали трагедию: они заявили, что перед запуском прямого эфира Бейли получил текст со словами поддержки, предназначенный для людей, решивших совершить самоубийство. В настоящее время, по данным СМИ, стрим удален. Родным и близким погибшего администрация соцсети выразила глубочайшие соболезнования.
Ранее, как сообщал «Рамблер», внук американского певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио покончил жизнь самоубийством. По данным правоохранительных органов, 27-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения.
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Происшествия , Элвис Пресли , Джонатан Бейли
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