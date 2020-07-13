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Неизвестные украли фрагмент статуи Венеры Медицейской в Петергофе 

ТАСС и ещё 13 8 часов назад
В Петергофе Венере сломали пальцы
Фото: Соцсети
Вандалы повредили статую Венеры Медицейской в государственном музее-заповеднике "Петергоф", похитив ее фрагмент — четыре пальца руки. Предполагается, что инцидент мог произойти в минувшую пятницу или субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.
"Мы обнаружили это на этих выходных — либо в пятницу, либо в субботу это произошло. Венера Медицейская в саду у дворца Марли — это восточная часть Нижнего парка, у Марлинского вала, который буквально в прошлом году прошел реставрацию, — у нее не оказалось четырех пальцев. Вандалы их не просто обломали, но и забрали с собой", — рассказала собеседница агентства.
По словам представителя музея-заповедника, теперь предстоит полноценная реставрация статуи "с изготовлением отливок заново, полностью, с проектной работой и так далее". Реставрационные работы будут согласовываться с Министерством культуры РФ.
"Любая реставрация такого уровня проходит с ведома Министерства культуры, потому что это памятник, внесенный в музейный фонд Российской Федерации", — добавила она.
Статуя расположена в саду Венеры в Нижнем парке. Это сад был распланирован в 20-е годы XVIII века и сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны, его восстановление было завершено только в начале 80-х годов прошлого века.
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Происшествия , Минкультуры , ИТАР-ТАСС , Петергоф
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