В Петергофе Венере сломали пальцы

Вандалы повредили статую Венеры Медицейской в государственном музее-заповеднике "Петергоф", похитив ее фрагмент — четыре пальца руки. Предполагается, что инцидент мог произойти в минувшую пятницу или субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Мы обнаружили это на этих выходных — либо в пятницу, либо в субботу это произошло. Венера Медицейская в саду у дворца Марли — это восточная часть Нижнего парка, у Марлинского вала, который буквально в прошлом году прошел реставрацию, — у нее не оказалось четырех пальцев. Вандалы их не просто обломали, но и забрали с собой", — рассказала собеседница агентства.

По словам представителя музея-заповедника, теперь предстоит полноценная реставрация статуи "с изготовлением отливок заново, полностью, с проектной работой и так далее". Реставрационные работы будут согласовываться с Министерством культуры РФ

"Любая реставрация такого уровня проходит с ведома Министерства культуры, потому что это памятник, внесенный в музейный фонд Российской Федерации", — добавила она.

Статуя расположена в саду Венеры в Нижнем парке. Это сад был распланирован в 20-е годы XVIII века и сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны, его восстановление было завершено только в начале 80-х годов прошлого века.