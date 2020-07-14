Экс-совладелец Росгосстраха осужден на 8 лет

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывшего совладельца страховой компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации более 6 млрд рублей, а также присвоении и растрате имущества на 2,4 млрд рублей. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Признать Хачатурова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств") и по совокупности преступлений назначить ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — огласила приговор судья Ольга Быковская.

Второй фигурантке дела — экс-акционеру Росгосстрахбанка Надежде Клепальской — назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Она признана виновной в пособничестве в растрате, совершенной в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст 160 УК РФ), мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере.

Гособвинение в ходе прений сторон просило суд назначить Хачатурову 9 лет колонии, Клепальской — 8 лет лишения свободы. Адвокаты просили оправдать своих подзащитных.