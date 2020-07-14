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Звезду сериала «Хор» Наю Риверу нашли мертвой в озере 

РИА Новости и ещё 25 6 часов назад
В США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, пропавшей 8 июля после прогулки на лодке на озере Пиру (Южная Калифорния). Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на офис шерифа округа Вентура.
По словам шерифа Билла Аюба, тело, найденное во время поисково-спасательной операции, принадлежало Ривере. Операция продолжалась в течение пяти дней в условиях низкой видимости.
Звезда американского сериала объявлена погибшей
Актрисе было 33 года.
Ранее стало известно, что Ривера пропала без вести во время прогулки на озере. Актриса вместе со своим ребенком арендовала понтонную лодку, несколько часов спустя спасатель обнаружил, что судно плавает посреди озера, а мальчик спит на борту в спасательном жилете. По словам ребенка, женщина прыгнула в воду и не вернулась.
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Происшествия , Видео , США
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