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Тело звезды сериала «Хор» найдено на дне озера 

Алиса Селезнёва и ещё 27 28 минут назад
Актриса и певица Ная Ривера, снявшаяся в сериале «Хор», утонула в озере. Спасатели нашли ее тело, сообщает BBC.
«Рамблер» писал, что 8 июля четырехлетний сын Риверы был найден спящим в лодке, которую предположительно арендовала его мать. Он заявил, что мама прыгнула в воду и пропала. Была организована спасательная операция, водолазы начали обследование озера Пиру.
Звезда американского сериала объявлена погибшей
В полиции сообщила, что 13 июля спасатели, работавшие с подводными локаторами, нашли в озере тело, которое было идентифицировано как останки 33-летней актрисы.
По словам шерифа округа Вентура Билла Аюба, нет оснований полагать, что актриса умерла в результате чего-то злого умысла, или что она покончила с собой.
Он отметил, что в послеобеденное время на озере часто начинаются подводные течения, которые могли отнести лодку от актрисы и ее сына. Скорее всего, Ривера сумела вернуть ребенка в лодку, но ей могло не хватить сил, чтобы спастись самой, подчеркнул представитель полиции.
Свои соболезнования семье актрисы уже выразили ее коллеги, снимавшиеся в сериале «Хор», Джейн Линч и Джош Суссман, отмечает издание.
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Происшествия , Видео , Джейн Линч
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