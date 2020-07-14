Актриса и певица Ная Ривера, снявшаяся в сериале «Хор», утонула в озере. Спасатели нашли ее тело, сообщает BBC.

«Рамблер» писал, что 8 июля четырехлетний сын Риверы был найден спящим в лодке, которую предположительно арендовала его мать. Он заявил, что мама прыгнула в воду и пропала. Была организована спасательная операция, водолазы начали обследование озера Пиру.

В полиции сообщила, что 13 июля спасатели, работавшие с подводными локаторами, нашли в озере тело, которое было идентифицировано как останки 33-летней актрисы.

По словам шерифа округа Вентура Билла Аюба, нет оснований полагать, что актриса умерла в результате чего-то злого умысла, или что она покончила с собой.

Он отметил, что в послеобеденное время на озере часто начинаются подводные течения, которые могли отнести лодку от актрисы и ее сына. Скорее всего, Ривера сумела вернуть ребенка в лодку, но ей могло не хватить сил, чтобы спастись самой, подчеркнул представитель полиции.