Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Начал раскрывать и увидел что-то похожее на мясо» 

Артём Кульша 49 минут назад
«Начал раскрывать и увидел что-то похожее на мясо»
Фото: ТАСС
Историк Олег Соколов уложил останки своей возлюбленной Анастасии Ещенко в сахарный пакет и несколько черных мешков для мусора. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Соколов, как сообщал «Рамблер», — бывший доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Осенью 2019 года он застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко из охотничьего карабина, расчленил ее труп ножовкой, кухонными ножами и топором, сделал попытку избавиться от частей тела, но был изобличен и обвинен в убийстве.
Историк Соколов устроил истерику в суде
В настоящее время суд рассматривает уголовное дело в отношении Соколова. В ходе сегодняшнего заседания капитан корабля, который занимается расчисткой рек и каналов в Санкт-Петербурге, рассказал о том, что утром экипаж обнаружил пакет с останками Ещенко и оставил их, решив, что это мусор. Вечером капитан осмотрел находку.
«Начал раскрывать и увидел что-то похожее на мясо. Был сахарный пакет белый внутри, а потом черные, похожие на мусорные, мешки. Ну и поняли, что это тело человека без конечностей», — рассказал он.
Комментарии
Происшествия , Олег Соколов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России резко подорожал Анальгин
В России резко подорожал Анальгин
Россияне отреагировали на предложение расселить по стране
Россияне отреагировали на предложение расселить по стране
Семью жертвы Ефремова заподозрили в миллионных заработках
Семью жертвы Ефремова заподозрили в миллионных заработках
Apple назвала ломающие ноутбуки аксессуары
Apple назвала ломающие ноутбуки аксессуары
Видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
00:46
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
00:23
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
00:57
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
00:09
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
00:31
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
01:03
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
Происшествия Армия
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
00:22
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение