«Начал раскрывать и увидел что-то похожее на мясо» 

Историк Олег Соколов уложил останки своей возлюбленной Анастасии Ещенко в сахарный пакет и несколько черных мешков для мусора. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Соколов, как сообщал «Рамблер», — бывший доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Осенью 2019 года он застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко из охотничьего карабина, расчленил ее труп ножовкой, кухонными ножами и топором, сделал попытку избавиться от частей тела, но был изобличен и обвинен в убийстве.

В настоящее время суд рассматривает уголовное дело в отношении Соколова. В ходе сегодняшнего заседания капитан корабля, который занимается расчисткой рек и каналов в Санкт-Петербурге, рассказал о том, что утром экипаж обнаружил пакет с останками Ещенко и оставил их, решив, что это мусор. Вечером капитан осмотрел находку.