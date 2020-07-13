Мешок с частями тела аспирантки Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил историк Олег Соколов , два дня пролежал в горе мусора в шаланде, пришвартованной на Гапсальской улице, сообщает «Фонтанка» . Уборщики, очищающие реку Мойку от отходов, поначалу не придали ему никакого значения.

9 ноября 2019 года мешок с останками девушки из воды выловили члены экипажа катера «Самара», который принадлежит муниципальному предприятию «Экострой». Моторист сачком достал серый непрозрачный мешок, но несмотря на его солидный вес не стал развязывать, сочтя его обычным бытовым мусором. Впоследствии мешок перегрузили на шаланду, пришвартованную на Гапсальской улице, чтобы затем на мусоровозе отправить на свалку.

Спустя два дня начальство поинтересовалось у экипажа, не находили ли они подозрительных предметов в Мойке. Капитан вспомнил про серый мешок: развязав его он увидел «предмет, похожий на мясо». В этот же день останки Ещенко забрали сотрудники правоохранительных органов

Трагедия, как сообщал «Рамблер», произошла в ноябре 2019 года. 63-летний Олег Соколов был уличен в попытке скрыть следы преступления: он старался утопить в реке Мойке останки своей возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко. Позже историк признался правоохранителям, что застрелил девушку в своей квартире, тело расчленил и по частям пытался сбросить его в реку. Впоследствии доцент был признан вменяемым.