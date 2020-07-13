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Вахтовики устроили погром на заводе «Газпрома» 

Мария Иванова 9 часов назад
Вахтовики устроили погром на заводе «Газпрома»
Фото: ТАСС
Несколько сотен вахтовиков, строящих газоперерабатывающий завод «Газпрома», устроили погром у офиса компании-подрядчика Renaissance Heavy Industries. Об этом сообщает Readovka.
По данным издания, турецкая компания не платила вахтовикам зарплату более трех месяцев.
Собравшиеся вахтовики бьют стекла офисов, они повредили несколько служебных автомобилей и разгромили магазин, утверждает Readovka.
На место уже прибыли сотрудники Росгвардии. Издание отмечает, что всего на стройке находятся 17 тысяч мигрантов.
Как сообщал «Рамблер», в мае вахтовики из Амурской области, оказавшиеся в обсерваторе Казани, устроили погром и попытались сбежать. Рабочие разбили стекло входной двери, разбили кнопку экстренного вызова и собрались у входа, но их задержали сотрудники Росгвардии.
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Происшествия , Росгвардия , Газпром
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