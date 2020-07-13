Вахтовики устроили погром на заводе «Газпрома» 

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Несколько сотен вахтовиков, строящих газоперерабатывающий завод «Газпрома» , устроили погром у офиса компании-подрядчика Renaissance Heavy Industries. Об этом сообщает Readovka.

По данным издания, турецкая компания не платила вахтовикам зарплату более трех месяцев.

Собравшиеся вахтовики бьют стекла офисов, они повредили несколько служебных автомобилей и разгромили магазин, утверждает Readovka.

На место уже прибыли сотрудники Росгвардии . Издание отмечает, что всего на стройке находятся 17 тысяч мигрантов.

Как сообщал «Рамблер», в мае вахтовики из Амурской области, оказавшиеся в обсерваторе Казани, устроили погром и попытались сбежать. Рабочие разбили стекло входной двери, разбили кнопку экстренного вызова и собрались у входа, но их задержали сотрудники Росгвардии.