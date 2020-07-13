ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области 

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"ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО "Исламское государство"*, в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России. Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при попытке задержать главаря группы в Азовском районе Ростовской области тот открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам спецподразделения ФСБ России и подорвал СВУ, получив при этом смертельные ранения.

"В рамках дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в г. Ростов-на-Дону задержаны остальные пять членов группы", — добавляется в релизе.

Сообщается, что при обысках происшествия изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, а также наркотики.

"Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет", — заявили в ФСБ.

Правоохранителями заведены дела по статьям "теракт", "незаконный оборот оружия" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

*Террористическая организация, запрещенная в России.