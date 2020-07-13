ФСБ задержала в Ростовской области сторонников ИГ 

«ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО «Исламское государство», в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России», — заявили в ФСБ.

В ведомстве рассказали, что члены этой ячейки «готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях».

В ФСБ рассказали, что при попытке задержания главаря группы в Азовском районе Ростовской области, он открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам ФСБ и подорвал СВУ, получив при этом смертельные ранения.

В сообщении говорится, что в ходе «дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в г. Ростов-на-Дону задержаны остальные пять членов группы».

Отмечается, что «пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет».

Также сообщается, что были заведены дела по статьям «теракт», «незаконный оборот оружия» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области, задержан мужчина, который готовил вооружённое нападение на административные здания.