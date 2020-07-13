ФСБ задержала в Ростовской области сторонников ИГ 

В Ростовской области удалось выявить ячейку террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
«ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО «Исламское государство», в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России», — заявили в ФСБ.
В ведомстве рассказали, что члены этой ячейки «готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях».
В ФСБ рассказали, что при попытке задержания главаря группы в Азовском районе Ростовской области, он открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам ФСБ и подорвал СВУ, получив при этом смертельные ранения.
В сообщении говорится, что в ходе «дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в г. Ростов-на-Дону задержаны остальные пять членов группы».
Отмечается, что «пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет».
Также сообщается, что были заведены дела по статьям «теракт», «незаконный оборот оружия» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области, задержан мужчина, который готовил вооружённое нападение на административные здания.