Аспирант убил и расчленил профессора из-за денег

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Останки профессора Воронежского государственного университета найдены на балконе одного из домов на Левом берегу областного центра. 62-летний преподаватель химического факультета пропал четыре месяц назад по пути на работу.

Подозреваемые убийцы сознались следователям в содеянном и указали место, где находились расчленённые части тела несчастного, сообщают «Вести Воронеж». По версии следствия, профессора убили, расчленили и растворили в кислоте из-за финансовой наживы.

Среди подозреваемых — 33-летний аспирант, который дружил с преподавателем. Предположительно, злоумышленник подбил совершить преступление своего сообщника, чтобы завладеть сбережениями профессора — двумя миллионами рублей.