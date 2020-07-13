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Аспирант в Воронеже убил и расчленил профессора из-за денег 

Национальная Служба Новостей и ещё 3 1 час назад
Аспирант убил и расчленил профессора из-за денег
Фото: nsn.fm
Останки профессора Воронежского государственного университета найдены на балконе одного из домов на Левом берегу областного центра. 62-летний преподаватель химического факультета пропал четыре месяц назад по пути на работу.
Подозреваемые убийцы сознались следователям в содеянном и указали место, где находились расчленённые части тела несчастного, сообщают «Вести Воронеж». По версии следствия, профессора убили, расчленили и растворили в кислоте из-за финансовой наживы.
Среди подозреваемых — 33-летний аспирант, который дружил с преподавателем. Предположительно, злоумышленник подбил совершить преступление своего сообщника, чтобы завладеть сбережениями профессора — двумя миллионами рублей.
Сотрудники МВД и Следственного комитета сумели вычислить подозреваемых. Суд уже вынес решение об аресте задержанных до суда.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД
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