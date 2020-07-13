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Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео 

Алевтина Жаркова 38 минут назад
МВД Белоруссии опубликовало видеозапись операции спецназа против главного вора в законе страны. Оперативное мероприятие, в ходе которого был задержан уголовный авторитет Александр Кушнеров (Саша Кушнер), проходило в городе Лида.
Вор в законе Саша Кушнер был задержан во время сходки криминалитета. На ней представители уголовного мира планировали провести передел сфер влияния, а также назначить смотрящих за городами в Гродненской области. Однако внезапно нагрянувшие силовики помешали реализовать эти планы. Во время задержания у собравшихся на сходку были изъяты ножи и топоры, а на организатора встречи были надеты наручники.
Происшествия , Видео , В мире , Криминал , МВД
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