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Москвичка ударила ножом пьяного сына 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Москвичка ударила ножом пьяного сына
Фото: РИА Новости
В столице задержали женщину, которая ударила ножом своего сына, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в понедельник, 13 июля.
Отмечается, что инцидент произошел 11 июля в квартире дома по проспекту 40 лет Октября. В полицию позвонил 25-летний мужчина и сообщил, что ранен.
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Прибывшие на место полицейские обнаружили звонившего с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали. На месте случившегося задержали мать мужчины. Установлено, что она во время конфликта ударила сына ножом.
В отношении женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, передает сообщение пресс-служба агентство городских новостей «Москва».
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Происшествия , АГН "Москва"
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