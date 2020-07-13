Москвичка ударила ножом пьяного сына 

В столице задержали женщину, которая ударила ножом своего сына, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в понедельник, 13 июля.

Отмечается, что инцидент произошел 11 июля в квартире дома по проспекту 40 лет Октября. В полицию позвонил 25-летний мужчина и сообщил, что ранен.

Прибывшие на место полицейские обнаружили звонившего с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали. На месте случившегося задержали мать мужчины. Установлено, что она во время конфликта ударила сына ножом.

В отношении женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, передает сообщение пресс-служба агентство городских новостей «Москва».