Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом, сообщается на сайте СК РФ.

Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по делу об убийстве двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова , которые, по версии следствия, как и Быков, входили в организованную преступную группу.

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пп. "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР). В ходе следствия получены доказательства его причастности к руководству преступным сообществом (ч.1 ст. 210 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, Быков с 1993 по 1995 годы для захвата лидерства в криминальной среде Красноярского края, контроля за деятельностью участников преступных групп и извлечения от этого выгоды сплотил вокруг себя организованные преступные группы, в том числе свою преступную группу, а также группы, возглавляемые Вилором Стругановым, Владимиром Татаренковым и другими. Быков, как руководитель объединенных им преступных групп, ввел единые для всех их участников нормы поведения и санкции за их нарушения. В дальнейшем, в том числе после 1997 года, Быков координировал преступную деятельность организованных преступных групп, считает СК.

"Членами организованных преступных групп, возглавляемых Быковым, были совершены убийства с целью захвата и сохранения лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году и Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году", — добавляется в сообщении.

В настоящее время Быкова арестован в рамках расследования дела о двойном убийстве.

Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 года условно.