Дело Фургала: подробности одного эпизода

По информации Telegram-канал НЕШПОРТ, женщина писала письма в различные инстанции, но все напрасно.

В одном из таких писем от 26 августа 2016 года Наталья Сандалова рассказала детали хода уголовного дела. По ее словам, убийца ее сына В. В. Журавлев скрывался на протяжении четерых лет, а в 2008 году сам пришел в прокуратуру города Бикин с повинной и показаниями.

«В своих показаниях он говорил, что ничего конкретно не помнит, орудие убийства нашел случайно, и во время выстрела у него подкосилась нога (дословно)», — отмечает Telegram-канал.

После двух лет судов приговор был вынесен 4 мая 2009 года. Суд признал Журавлева виновным, назначив ему 1,6 года поселения. Менее чем через год Журавлев был освобожден по УДО.

Отмечается, что тогда Фургал уже был депутатом Госдумы и по стечению обстоятельств в итоговых материалах дела его фамилии не оказалось.

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово»