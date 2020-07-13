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Мать убитого россиянина из дела Фургала добивалась правды более 15 лет 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Дело Фургала: подробности одного эпизода
Фото: РИА Новости
По информации Telegram-канал НЕШПОРТ, женщина писала письма в различные инстанции, но все напрасно.
В одном из таких писем от 26 августа 2016 года Наталья Сандалова рассказала детали хода уголовного дела. По ее словам, убийца ее сына В. В. Журавлев скрывался на протяжении четерых лет, а в 2008 году сам пришел в прокуратуру города Бикин с повинной и показаниями.
«В своих показаниях он говорил, что ничего конкретно не помнит, орудие убийства нашел случайно, и во время выстрела у него подкосилась нога (дословно)», — отмечает Telegram-канал.
После двух лет судов приговор был вынесен 4 мая 2009 года. Суд признал Журавлева виновным, назначив ему 1,6 года поселения. Менее чем через год Журавлев был освобожден по УДО.
Отмечается, что тогда Фургал уже был депутатом Госдумы и по стечению обстоятельств в итоговых материалах дела его фамилии не оказалось.
В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».
Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.
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Комментарии 1
Происшествия , Криминал , Сергей Кузнецов , Дмитрий Козлов , СИЗО "Лефортово" , Госдума , ЛДПР , Бикин
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