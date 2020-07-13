Опубликовано видео пожара на десантном корабле США 

На американском универсальном десантном корабле Bonhomme Richard, который находится на военно-морской базе в Сан-Диего, произошел пожар. Возгорание возникло на нижней грузовой палубе, после чего там раздался взрыв.

В момент ЧП на военном корабле находилось примерно 160 человек, всех их удалось экстренно эвакуировать с горящего судна. При этом известно, что 17 моряков и четверо гражданских получили травмы, их состояние стабильное.

Несколько пожарных бригад тушат огонь на протяжении 12 часов. Ситуация осложняется тем, что на борту Bonhomme Richard находятся несколько тысяч тонн топлива.