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Опубликовано видео пожара на десантном корабле США 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
На американском универсальном десантном корабле Bonhomme Richard, который находится на военно-морской базе в Сан-Диего, произошел пожар. Возгорание возникло на нижней грузовой палубе, после чего там раздался взрыв.
В момент ЧП на военном корабле находилось примерно 160 человек, всех их удалось экстренно эвакуировать с горящего судна. При этом известно, что 17 моряков и четверо гражданских получили травмы, их состояние стабильное.
Несколько пожарных бригад тушат огонь на протяжении 12 часов. Ситуация осложняется тем, что на борту Bonhomme Richard находятся несколько тысяч тонн топлива.
Происшествия , Армия , Видео , В мире , США
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