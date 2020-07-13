В горах Крыма спасли группу туристов 

Группу туристов из четырех человек спасли в крымских горах, сообщает крымское управление МЧС РФ

"В районе горы Демерджи (южный берег Крыма), группа туристов в количестве четырех человек оказалась на труднопроходимом осыпном склоне", — говорится в сообщении.

В связи с наступлением сумерек продолжать движение самостоятельно по незнакомому месту они не смогли. При помощи альпинистского снаряжения туристы были эвакуированы и выведены к служебному автомобилю спасателей. В медицинской помощи не нуждались.