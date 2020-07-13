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Режим ЧС ввели на Таймыре после разлива топлива 

News.ru 6 часов назад
Режим ЧС ввели на Таймыре после разлива топлива
Фото: ТАСС
Режим ЧС введён в посёлке Тухард Таймырского района Красноярского края после разлива более 40 тонн авиационного топлива.
Утечка топлива в результате разгерметизации трубы при перекачке на склад ГСМ АО «Норильсктрансгаз» составила 44 тонны, оно попало в озеро (безымянное) площадью порядка 600 кв. м. Разлив топлива локализован, распространения нет. В ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения… По предоставленной информации, разлив нефтепродуктов вышел за пределы объекта. В связи с этим решением КЧС и ПБ введен режим ЧС муниципального характера, — говорится в сообщении администрации района.
Уточняется, что в течение дня сорбентом планируется обработать поверхность малого озера и ручей от места порыва до него. Также будут собраны водно-дисперсная эмульсия в районе установки бонов и сорбент для его утилизации. В ликвидации последствий ЧП участвуют 53 человека и 10 единиц техники.
По данным пресс-службы «Норникеля», разгерметизация продолжалась около 15 минут. Ранее пресс-служба «Норильсктрансгаза» сообщала, что угрозы жизни и здоровью людей нет, работы по перекачке керосина приостановлены, принимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого. В свою очередь пресс-служба прокуратуры Красноярского края заявила, что ведомство начало проверку по факту инцидента.
Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем», с конца мая. Ранее на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива из-за разгерметизации резервуара. В результате в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.
Как писал NEWS.ru ранее, Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за разлива топлива на Таймыре в Красноярском крае по ч. 1 ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».
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Комментарии
Происшествия , СКР , Норникель , Красноярский Край
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