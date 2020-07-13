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Три рыбака пропали в Охотском море на севере Камчатки 

ТАСС и ещё 3 6 часов назад
На севере Камчатки пропали три рыбака
Фото: РИА Новости
Трое жителей Пенжинского района Камчатки пропали в Охотском море. Об этом сообщили ТАСС в краевом управлении МЧС России.
"Как стало известно из запроса полиции, трое рыбаков на катере вышли из села Манилы Пенжинского муниципального района в село Тигиль Тигильского муниципального района, предположительно, для рыбного промысла. Однако связь с ними была утеряна в районе мыса Мамет. В настоящее время к месту, где ориентировочно находились рыбаки, следует самолет Ан-26 для обследования акватории в районе происшествия", — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что в район поисковой операции запланирован также вылет вертолета Ми-8 МЧС России. На борту воздушного судна будет находиться группа спасателей.
По данным Камчатгидромета погода в предполагаемом районе поиска хорошая, без осадков.
Пенжинский район — самый северный муниципальный район Камчатки. Расстояние до Петропавловска-Камчатского — около 1 100 км.
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Происшествия , МЧС
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