На севере Камчатки пропали три рыбака

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Трое жителей Пенжинского района Камчатки пропали в Охотском море. Об этом сообщили ТАСС в краевом управлении МЧС России.

"Как стало известно из запроса полиции, трое рыбаков на катере вышли из села Манилы Пенжинского муниципального района в село Тигиль Тигильского муниципального района, предположительно, для рыбного промысла. Однако связь с ними была утеряна в районе мыса Мамет. В настоящее время к месту, где ориентировочно находились рыбаки, следует самолет Ан-26 для обследования акватории в районе происшествия", — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что в район поисковой операции запланирован также вылет вертолета Ми-8 МЧС России . На борту воздушного судна будет находиться группа спасателей.

По данным Камчатгидромета погода в предполагаемом районе поиска хорошая, без осадков.

Пенжинский район — самый северный муниципальный район Камчатки. Расстояние до Петропавловска-Камчатского — около 1 100 км.