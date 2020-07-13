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Появилось видео подробностей убийства ветерана ВОВ 

Вадим Дроздов 2 часа назад
В одном из сел республики Башкирия произошло зверское убийство ветерана Великой отечественной войны Ивана Несмеянова. Старику через полгода должен был исполниться 101 год. Известно, что его убили из-за денежных накоплений. Иван получал большую пенсию, которую в селе было просто некуда тратить. Тело ветерана нашла соседка. Мужчина был связан и лежал на полу в луже собственной крови. Убийцы изувечили ветерана зверскими пытками. Иван Несмеянов прошел всю Великую отечественную войну, а был жестоко убит в мирное время в родном селе. Сейчас убийц ищет полиция, а за информацию об их местоположении назначена награда в 500 тысяч рублей.
Происшествия , Видео , Башкортостан
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