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Убитую на Сахалине восьмилетнюю девочку похоронили 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Убитую на Сахалине восьмилетнюю девочку похоронили
Фото: Подслушано | Невельск/vk.com
Прощание с девочкой, в убийстве которой подозревают семейную пару, прошло около её дома в Новоалександровске, пригороде Южно-Сахалинска.
Ребёнка похоронили по христианским традициям. После церковной службы земляки попрощались с Викой. На похоронах собрались сотни жителей края, включая волонтёров, которые несколько дней искали девочку после того, как она ушла из дома, передаёт РИА Новости.
Восьмилетняя Виктория пропала 6 июля в Южно-Сахалинске. После ссоры с матерью девочка взяла зубную щётку и ушла из дома. Женщина безуспешно пыталась найти ребёнка, а потом обратилась в полицию. К поискам ребёнка подключился спасательный отряд в составе от 100 до 400 человек и сотрудники прокуратуры. 10 июля ребёнок был найден мёртвым. По подозрению в её похищении и убийстве задержан мужчина 1971 года рождения и его супруга 1988 года рождения. По информации ведомства, смерть ребёнка наступила в день её исчезновения — 6 июля 2020 года.
Как писал NEWS.ru ранее, мать убитой на Сахалине восьмилетней Вики Тепляковой пожелала скорой смерти убийцам. Она надеется, что наказание для убийц будет максимально строгим и в скором времени эти люди окажутся в аду.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Новоалександровск , Южно-Сахалинск
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