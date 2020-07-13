Дело в отношении сестер Хачатурян может рассмотреть суд присяжных. Об этом их адвокат Алексей Паршин сообщил РИА Новости.
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Мария, Крестина и Ангелина Хачатурян убили своего отца Михаила и были обвинены в убийстве. Позже было установлено, что отец подвергал дочерей угрозам, унижениям, издевательствам и физическому, в том числе сексуальному, насилию.
Вчера Паршин сообщил, что дело в отношении младшей из сестер, ранее признанной невменяемой, будет рассмотрено отдельно, а дело в отношении остальных, возможно, рассмотрит суд присяжных.
«Мы (адвокаты. — Прим. ред.) заявили (соответствующее. — Прим. ред.) ходатайство», — рассказал он.
Юрист добавил, что рассмотрение дел в отношении сестер Хачатурян, скорее всего, будет закрытым, а объяснил это наличием в них сведений о нарушении половой неприкосновенности девушек.
В начале июля собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что государственное обвинение намерено ходатайствовать о рассмотрении дел в отношении сестер Хачатурян в закрытом режиме по той причине, что в материалах дел упоминаются издевательства и насилие отца над дочерьми.