Больше всего от непогода пострадали городские округа Можайский и Наро-Фоминск
В подмосковном Можайске из-за дождя подтопило почти 50 дачных участков и 28 домов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковный главк МЧС, пострадали участки в СНТ «Виктория, СНТ „Васильки“, СНТ „Стрела“ в городском округе Можайский, а также 28 дачных домов в СНТ „Виктория“ и СНТ „Стрела“.
Всего на утро понедельника в воде остаются 124 приусадебных участка и 43 дачных дома в четырех садовых товариществах на территории городских округов Можайский и Наро-Фоминск. Накануне МЧС предупредило о непогоде. Сильный дождь наблюдался на территории городских округов Дмитров, Истра, Руза, Можайск и Наро-Фоминск.