Похитившего сотни миллионов блогера вычислили по фото

Властям США ОАЭ удалось вычислить нигерийского блогера Рэймонда Аббаса, похитившего более 430 миллионов долларов, благодаря фотографиям его роскошной жизни в социальных сетях. Об этом пишет CNN.

Аббас, более известный под ником Ray Hushpuppi, который в конце июня попался на многомиллионном мошенничестве в Дубае , ОАЭ, не скрывал своего богатого образа жизни. Федеральные органы подробно описали, как активность блогера в социальных сетях помогла им выйти на него. Так, например, одним из источников информации стали фотографии в Instagram с празднования дня рождения Аббаса: на одном из постов был запечатлен праздничный торт с логотипом Fendi и миниатюрное изображение блогера в окружении крошечных сумок. Дата его рождения совпала с датой его предыдущего заявления на получение визы США.

Кроме того, в Instagram мужчины в целях безопасности аккаунта были указаны электронная почта и номер телефона. Спецслужбы связали эти данные с финансовыми операциями и переводами с людьми, которые, по мнению ФБР, были его сообщниками.

«Учетная запись электронной почты … также содержала электронные письма с приложениями, связанными с электронными переводами, в больших долларовых значениях», — отмечается в показаниях.

Учетные записи Apple и Snapchat помогли следователям подтвердить личность блогера, адрес и связь с другими подозреваемыми.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР США взяли штурмом квартиру Аббаса, пока он спал, и задержали его. На месте они обнаружили и изъяли около 37 миллионов долларов наличными, а также смартфоны и компьютеры, на которых содержались данные более двух миллионов жертв мошенника. По подозрению в причастности к преступной схеме были задержаны еще 12 человек.