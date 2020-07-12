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Похитившего сотни миллионов долларов блогера вычислили по фотографии с тортом 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Похитившего сотни миллионов блогера вычислили по фото
Фото: @hushpuppi
Властям США и ОАЭ удалось вычислить нигерийского блогера Рэймонда Аббаса, похитившего более 430 миллионов долларов, благодаря фотографиям его роскошной жизни в социальных сетях. Об этом пишет CNN.
Аббас, более известный под ником Ray Hushpuppi, который в конце июня попался на многомиллионном мошенничестве в Дубае, ОАЭ, не скрывал своего богатого образа жизни. Федеральные органы подробно описали, как активность блогера в социальных сетях помогла им выйти на него. Так, например, одним из источников информации стали фотографии в Instagram с празднования дня рождения Аббаса: на одном из постов был запечатлен праздничный торт с логотипом Fendi и миниатюрное изображение блогера в окружении крошечных сумок. Дата его рождения совпала с датой его предыдущего заявления на получение визы США.
Кроме того, в Instagram мужчины в целях безопасности аккаунта были указаны электронная почта и номер телефона. Спецслужбы связали эти данные с финансовыми операциями и переводами с людьми, которые, по мнению ФБР, были его сообщниками.
«Учетная запись электронной почты … также содержала электронные письма с приложениями, связанными с электронными переводами, в больших долларовых значениях», — отмечается в показаниях.
Учетные записи Apple и Snapchat помогли следователям подтвердить личность блогера, адрес и связь с другими подозреваемыми.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР США взяли штурмом квартиру Аббаса, пока он спал, и задержали его. На месте они обнаружили и изъяли около 37 миллионов долларов наличными, а также смартфоны и компьютеры, на которых содержались данные более двух миллионов жертв мошенника. По подозрению в причастности к преступной схеме были задержаны еще 12 человек.
На аккаунт блогера в Instagram подписано более 2,5 миллиона пользователей. На его фотографиях часто появлялись дорогие машины разных моделей, включая Bentley, Ferrari, Mercedes, Rolls-Royce. Под подобными постами он ставил хештег #AllMine («все мое»). На других снимках можно было увидеть звезд спорта и других знаменитостей, с которыми Аббас проводил время.
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Происшествия , Ferrari , ФБР , Apple , CNN , Дубай , ОАЭ , США
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