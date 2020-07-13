Поисковик подорвался на мине в лесу в Ленинградской области 

Мужчина получил травмы при детонировании взрывоопасного предмета в лесу в Лужском районе Ленинградской области в воскресенье и был госпитализирован вертолетом санавиации, сообщает пресс-служба областного ГУМЧС

"В Мшинском сельском поселении при разрыве взрывоопасного предмета в лесу травмирован мужчина… Пострадавший был обнаружен в глубине леса", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, раненого доставили к месту, где мог приземлиться вертолет санавиации, после чего мужчину транспортировали в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

Как сообщили местные СМИ, пострадавший получил сотрясение мозга, осколочную рану бедра и повреждения внутренних органов. По данным СМИ, на мине времен Великой Отечественной войны подорвался член поисково-спасательного отряда.