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Поисковик подорвался на мине в лесу в Ленинградской области 

РИА Новости и ещё 7 4 часа назад
Поисковик подорвался на мине в лесу в Ленинградской области
Фото: РИА Новости
Мужчина получил травмы при детонировании взрывоопасного предмета в лесу в Лужском районе Ленинградской области в воскресенье и был госпитализирован вертолетом санавиации, сообщает пресс-служба областного ГУМЧС.
"В Мшинском сельском поселении при разрыве взрывоопасного предмета в лесу травмирован мужчина… Пострадавший был обнаружен в глубине леса", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, раненого доставили к месту, где мог приземлиться вертолет санавиации, после чего мужчину транспортировали в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.
Как сообщили местные СМИ, пострадавший получил сотрясение мозга, осколочную рану бедра и повреждения внутренних органов. По данным СМИ, на мине времен Великой Отечественной войны подорвался член поисково-спасательного отряда.
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Происшествия , Новости регионов , МЧС , Ленинградская область
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