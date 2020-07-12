Чеченцы избили кричавшего «Да, я русский!» москвича

В соцсетях появилось видео драки в одном из дворов в Москве . Авторы ролика утверждают, что запечатлели на видео разборку между группой чеченских блогеров, приехавших на черной иномарке, и русским блогером.

«Ранее он заявил, что главный из этой толпы "не является для него авторитетом"», — сообщает телеграм-канал Двач.

Весовые категории бойцов были явно неравны и стычка окончилась победой более крупного парня, который повалил соперника на землю. Однако побежденный не успокоился и принялся словесно атаковать оппонентов. Парень кричал: «Толпой пришли на одного! Да, я русский!».

В конфликт активно вмешивались местные жильцы, на видео слышны крики женщины, обещающей вызвать полицию.