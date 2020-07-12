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Чеченцы избили кричавшего «Да, я русский!» парня в Москве 

Майк Габриелян и ещё 2 35 минут назад
Чеченцы избили кричавшего «Да, я русский!» москвича
Фото: кадр видео
В соцсетях появилось видео драки в одном из дворов в Москве. Авторы ролика утверждают, что запечатлели на видео разборку между группой чеченских блогеров, приехавших на черной иномарке, и русским блогером.
«Ранее он заявил, что главный из этой толпы "не является для него авторитетом"», — сообщает телеграм-канал Двач.
Весовые категории бойцов были явно неравны и стычка окончилась победой более крупного парня, который повалил соперника на землю. Однако побежденный не успокоился и принялся словесно атаковать оппонентов. Парень кричал: «Толпой пришли на одного! Да, я русский!».
В конфликт активно вмешивались местные жильцы, на видео слышны крики женщины, обещающей вызвать полицию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что житель Чечни Асхаб Тамаев, которого в Сети прозвали «чеченским Халком» и «шеей-базукой», подрался в Москве с украинским блогером, известным как Филипп Марвин.
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Происшествия , Криминал , Москва
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