Самолет совершил жесткую посадку под Тверью

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Тверской области частный легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку. На борту находились три человека, среди них ребёнок. Они получили травмы, погибших нет.

Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Жёсткая посадка частного легкомоторного самолета Zlin-43 произошла в деревне Васелево Калязинского района.

«На его борту находились пилот и два пассажира — женщина с ребенком. Они получили царапины и небольшие ушибы. У пилота — перелом руки», — уточнил источник.

По его словам, самолет совершал несанкционированный полет. Воздушное судно направлялось из Можайска в Калязин. Причиной инцидента могла стать техническая неисправность.