Дочь Ефремова взбесила адвоката

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев публично выступил против дочери актера Анны Марии, посоветовав ей «заниматься своим делом» и выразив мнение, что она «работает на публику». Ранее Анна Мария назвала юриста «гомофобной отрыжкой»: по словам дочери, адвокат просил ее не говорить о сексуальной ориентации, так как это якобы может склонить суд присяжных против актера.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев призвал дочь артиста Анну Марию не лезть в дело о смертельном ДТП с участием ее отца. Юрист, в частности, выразил мнение, что в данной ситуации она работает на публику.

«Она кто в уголовном деле? На публику работать не надо, не надо себя хорошей выставлять. Я ей советую, чтоб занималась своим делом», — цитирует Пашаева «Подъем».

Кроме того, адвокат заверил, что его клиент не будет выполнять материальные требования потерпевших по делу об аварии, между которыми якобы «идет битва за деньги».

«То, что они просят, этого не будет. Очень грязная игра идет с их стороны. Это безобразие. Я за 20 лет такого не видел. Это битва идет: собак, кошек, соседей — всю деревню хотят, чтоб признали потерпевшими, чтоб деньги вышибать с Ефремова. Если это нормальная семья, то между собой договорились бы, одного человека признали бы потерпевшим и сколько получили, поделили бы между собой. А они — каждый бьется со своим адвокатом, чтоб его признали потерпевшим», — сказал он.

Ранее на этой неделе Анна Мария, небинарная лесбиянка, раскритиковала Пашаева в своем Twitter, назвав его «гомофобной отрыжкой».

«Кстати, информирую вас всех о том, что Пашаев — гомофобная отрыжка. Встречаюсь с отцом. Он внезапно говорит, что мне нужно написать пост о том, что я сказала, что я лесбиянка, только для того, чтобы набрать лайки. Я [офигел] (Анна Мария пишет о себе в мужском роде — «Газета.Ru»), так как на моего отца это очень не похоже, — рассказала дочь подписчикам. — В итоге он сказал, что это нужно для следствия. Я [офигел] еще больше, потому что то, что я [гей], с этим делом ну никак не связано. Попросил у него номер адвоката. Чтобы спросить, как именно это повлияет.

В итоге слышу голос Пашаева в трубке, с напором объясняющий мне, что, дескать, лучше мне не говорить о своем «гомосексуализьме», потому что — ну вот потому, суд присяжных, все дела. Не говори. На мой вопрос о том, как давно в присяжных начали набирать неадекватных, он промолчал».

Накануне, 11 июля, Пашаев опубликовал в своем Instagram большой пост, где ответил на вопросы, «которые ему постоянно задают журналисты и граждане». Так, юрист напомнил, что все выводы по делу Ефремова будет делать суд — и сторона защиты готова к любому решению, «так как оно будет основано на приведенных доказательствах».

По словам Пашаева, у него есть информация, которая сподвигла его посоветовать заслуженному артисту России не признавать вину. Вместе с тем он подчеркнул, что «никакого контроля государством данного дела нет — как и влиятельных друзей у подзащитного».

Говоря о самом Ефремове, он сообщил, что актер «чувствует себя очень плохо». «Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду», — отметил адвокат.

Наконец, высказался Пашаев и про семью погибшего в ДТП с участием Ефремова Сергея Захарова , выразив мнение, что «публичность им только вредит».

«Про семью погибшего. Я уже говорил, что публичность им только вредит. И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости. Это совсем не про справедливость», — заключил он.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня этого года на Смоленской площади. Джип артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, за рулем которого находился Захаров, — 9 июня он скончался в больнице. Позднее экспертиза выяснила, что в момент произошедшего актер был пьян. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, а самого Ефремова отправили под домашний арест.