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Опасные игры подростков возмутили россиян 

Майк Габриелян 24 минуты назад
В интернете появилось видео из Смоленска, где подростки бегают по краю крыши 20-этажного дома. Ролик опубликовали очевидцы в паблике «Черный список. Смоленск».
«Ребенок стоит и орет кому-то на краю дома. Двадцатиэтажка. Нормально вообще, нет? Не дай бог, "рухнется"… По краю бежит, прям по краю. Еще кого-то зовет, значит, не один", — говорит мужчина, снимающий видео.
В паблике призвали родителей чаще беседовать с детьми на тему безопасности.
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В комментариях пользователи пишут, что управляющим компаниям надо задуматься о безопасности, а родителям переправить неуемную энергию чад в более созидательное русло.
«У меня только один вопрос: какого хрена в этом доме есть свободный доступ на крышу? Где управляшка? Не поверю, что там висел амбарный замок, и подростки его спилили».
«Все такие правильные, прямо деваться некуда, у меня вопрос к детям 90-х, все паиньками были? По крышам домов и гаражей прямо никогда не лазили?»
«Подростки бесстрашны. Закрывать чердаки, а если уж залезли, участковому звонить. И все равно будут лазить.. Сейчас есть секции, как вариант родителям отдать на скалолазание, батуты, другой спорт. Энергия должна находить выход. Это естественное желание подростков бегать, прыгать, лазить», — пишут комментаторы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что несовершеннолетние пробрались на крышу десятиэтажного дома в подмосковном Подольске.
Комментарии 4
Происшествия , Видео , Смоленск
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