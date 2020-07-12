Опасные игры подростков возмутили россиян 

В интернете появилось видео из Смоленска , где подростки бегают по краю крыши 20-этажного дома. Ролик опубликовали очевидцы в паблике «Черный список. Смоленск».

«Ребенок стоит и орет кому-то на краю дома. Двадцатиэтажка. Нормально вообще, нет? Не дай бог, "рухнется"… По краю бежит, прям по краю. Еще кого-то зовет, значит, не один", — говорит мужчина, снимающий видео.

В паблике призвали родителей чаще беседовать с детьми на тему безопасности.

В комментариях пользователи пишут, что управляющим компаниям надо задуматься о безопасности, а родителям переправить неуемную энергию чад в более созидательное русло.

«У меня только один вопрос: какого хрена в этом доме есть свободный доступ на крышу? Где управляшка? Не поверю, что там висел амбарный замок, и подростки его спилили».

«Все такие правильные, прямо деваться некуда, у меня вопрос к детям 90-х, все паиньками были? По крышам домов и гаражей прямо никогда не лазили?»

«Подростки бесстрашны. Закрывать чердаки, а если уж залезли, участковому звонить. И все равно будут лазить.. Сейчас есть секции, как вариант родителям отдать на скалолазание, батуты, другой спорт. Энергия должна находить выход. Это естественное желание подростков бегать, прыгать, лазить», — пишут комментаторы.