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На Таймыре в землю вылилось восемь тонн авиакеросина 

Lenta.ru и ещё 27 3 часа назад
На Таймыре в землю вылилось восемь тонн авиакеросина
Фото: Google Maps
В районе поселка Тухард на Таймыре в землю вылилось восемь тонн авиационного керосина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным агентства, ЧП произошло при перекачке топлива из баржи в резервуар хранилища нефтепереливной станции. Труба разгерметизировалась, в результате чего тонны авиакеросина попали в грунт.
Источник также сообщил, что загрязнения реки Большая Хета не произошло, аварию локализовали.
В конце мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошел один из крупнейших в истории России разливов топлива. В результате разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива в землю и близлежащие водоемы попало свыше 20 тысяч тонн горючего.
Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы. В «Норникеле» не согласились с этой оценкой.
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Происшествия , Пожары , Норникель
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