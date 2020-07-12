Названа причина смерти невесты на свадьбе в Москве 

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Стала известна причина смерти Александры Ероховой на собственной свадьбе. Невеста погибла, съев несколько конфет с ореховой начинкой — у нее была сильная аллергия на орехи. Об этом сообщает МК.

Как ранее сообщал «Рамблер», трагедия произошла 11 июля в банкетном зале усадьбы Царицыно. После регистрации в загсе и прогулки по историческим местам 25-летняя Александра и её супруг приехали на шикарный банкет в ресторане.

Внезапно невесте стало плохо, она начала задыхаться прямо за столом. Бригада скорой диагностировала анафилактический шок.

Ее пытались вернуть к жизни около часа, но спасти не сумели.

Отмечается, что устроители свадьбы знали об опасной аллергии и тщательно контролировали меню, но ошиблись с десертом.