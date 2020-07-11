Под Тверью получила пулевое ранение десятилетняя девочка 

Десятилетняя девочка госпитализирована с пулевым ранением грудной клетки в Тверской области . Следователи начали проверку в связи с инцидентом, сообщили в субботу журналистам в СК по региону.

"С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Краснохолмского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

По данным СК, инцидент произошел в ночь на 11 июля в Весьегонском районе. Ребенку была оказана помощь на месте, а затем ее с помощью санитарной авиации транспортировали в Тверь и поместили в реанимационное отделение Детской областной клинической больницы.