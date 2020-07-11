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Под Тверью получила пулевое ранение десятилетняя девочка 

ТАСС 5 часов назад
Под Тверью получила пулевое ранение десятилетняя девочка
Фото: depositphotos.com
Десятилетняя девочка госпитализирована с пулевым ранением грудной клетки в Тверской области. Следователи начали проверку в связи с инцидентом, сообщили в субботу журналистам в СК по региону.
"С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Краснохолмского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
По данным СК, инцидент произошел в ночь на 11 июля в Весьегонском районе. Ребенку была оказана помощь на месте, а затем ее с помощью санитарной авиации транспортировали в Тверь и поместили в реанимационное отделение Детской областной клинической больницы.
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Происшествия , СКР , Тверская Область , Тверь
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