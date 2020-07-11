Потерпевшие по делу Ефремова назвали сумму компенсации

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Потерпевшие по делу Ефремова запросили 40 млн рублей 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Потерпевшие по делу смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова якобы потребовали компенсации морального вреда в размере 40 млн рублей, утверждают СМИ.
Супруга, брат и два сына погибшего Сергея Захарова затребовали возмещения морального вреда в размере 40 млн рублей, пишет «Московский комсомолец».
На данный момент несколько томов уголовного дела планируется передать в прокуратуру для утверждения. С материалами дела первыми ознакомились представители потерпевших, члены семьи погибшего.
8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.
В понедельник Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Генпрокуратура РФ , Московский комсомолец
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