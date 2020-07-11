Потерпевшие по делу Ефремова назвали сумму компенсации

Потерпевшие по делу смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова якобы потребовали компенсации морального вреда в размере 40 млн рублей, утверждают СМИ.

Супруга, брат и два сына погибшего Сергея Захарова затребовали возмещения морального вреда в размере 40 млн рублей, пишет «Московский комсомолец».

На данный момент несколько томов уголовного дела планируется передать в прокуратуру для утверждения. С материалами дела первыми ознакомились представители потерпевших, члены семьи погибшего.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

В понедельник Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции.