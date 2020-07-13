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В Крыму за сутки утонули три человека 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В Крыму за сутки утонули три человека
Фото: РИА Новости
Три человека утонули в море в Крыму за минувшие сутки, обстоятельства происшествий устанавливаются, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 3 происшествия, погибло 3 человека", — сказал Шахов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Первый несчастный случай произошел в районе городского пляжа поселка Партенит (Ялтинский регион). В море обнаружено тело женщины, приблизительно 60 лет. Второй — на одном из пляжей Евпатории. В воде обнаружено тело мужчины, предположительно, 50-60 лет без признаков жизни. Третий — в селе Фрунзе (Сакский район) на диком пляже.
Шахов подчеркнул, что в республике с начала года произошло 30 происшествий на воде, в которых погибли 23 человека (в прошлом году на эту дату 24).
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Происшествия , Сергей Шахов , Республика Крым
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