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На Украине националисту прострелили голову 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
На Украине националисту прострелили голову
Фото: РИА Новости
В Николаеве неизвестный выстрелил в голову председателю реготделения националистической партии «Свобода» 33-летнему Демиду Губскому, сообщают СМИ.
«Во время проведения операции был установлен характер травмы — несквозное огнестрельное ранение в голову. Мужчина — активист общественной организации, местный житель. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь», — цитирует «Страна.ua» сообщение полиции.
Пострадавшим, по данным издания, оказался председатель областного отделения партии «Свобода» Демид Губский.
Подозреваемого пока установить не удалось, правоохранители решают, по какой статье возбудить уголовное дело.
В мае СБУ признала потерпевшим подозреваемого в убийстве человека украинского националиста Сергея Стерненко.
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Происшествия , Украина , СБУ
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