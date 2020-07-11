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Мужчину обстреляли из пневматики на севере Москвы 

News.ru 38 минут назад
В Москве открыли стрельбу
Фото: РИА Новости
В 3-м Нижнелихоборском проезде неизвестный обстрелял мужчину, предположительно, из пневматического оружия. Полиция начала проверку.
Около дома №14 в 3-м Нижнелихоборском проезде неизвестный обстрелял мужчину. По предварительной информации, выстрелы были сделаны из пневматического оружия. Сейчас пострадавший находится в отделе полиции, — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Уточняется, что об инциденте стало известно около 11:00.
Как писал NEWS.ru, полиция Санкт-Петербурга начала проверку после потасовки двоих водителей на Выборгском шоссе. Один из них обстрелял оппонента из травматического оружия и намеренно повредил тому автомобиль. Инцидент произошёл 29 июня около 18:45. Пострадавший по имени Дмитрий уже написал заявление на агрессивного обидчика. По словам обстрелянного, причиной разногласий стало его нежелание пропускать «самых умных», которые любят объезжать пробки по обочинам. Один из них — водитель белого Range Rover — на расширении трассы преградил путь державшему обочину мужчине, чтобы обменяться с ним «парой нелюбезных слов».
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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