Россиянин развлекся с проститутками и поплатился

Петербурге подельники проституток по вызову ограбили 44-летнего мужчину. У него забрали 900 тысяч рублей, смартфон и ювелирные украшения. Об этом сообщает телеграм-канал 112

Петербуржец поругался с женой, которая обиделась и уехала на дачу. Мужчина решил развлечься и вызвал трех жриц любви, включая африканку. Когда пришло время прощаться, и неверный муж открыл дверь квартиры, чтобы выпустить блудниц, за дверью его ждали грабители.

Они ударили потерпевшего в лицо, связали шнуром от зарядки, избили, обыскали квартиру и ушли. Мужчину развязала одна из проституток.

В итоге мужчина недосчитался смартфона, ювелирных украшений и 900 000 рублей.

Сейчас полиция ищет грабителей. Нападение совершили два незнакомца, на вид им около 30 лет.

Проститутки дают показания. В полиции не исключают, что преступники работают в сговоре с одной из них.