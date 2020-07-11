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Вызов проституток обернулся ограблением для россиянина 

Майк Габриелян 46 минут назад
Россиянин развлекся с проститутками и поплатился
Фото: globallookpress.com
В Петербурге подельники проституток по вызову ограбили 44-летнего мужчину. У него забрали 900 тысяч рублей, смартфон и ювелирные украшения. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Петербуржец поругался с женой, которая обиделась и уехала на дачу. Мужчина решил развлечься и вызвал трех жриц любви, включая африканку. Когда пришло время прощаться, и неверный муж открыл дверь квартиры, чтобы выпустить блудниц, за дверью его ждали грабители.
Они ударили потерпевшего в лицо, связали шнуром от зарядки, избили, обыскали квартиру и ушли. Мужчину развязала одна из проституток.
В итоге мужчина недосчитался смартфона, ювелирных украшений и 900 000 рублей.
Сейчас полиция ищет грабителей. Нападение совершили два незнакомца, на вид им около 30 лет.
Проститутки дают показания. В полиции не исключают, что преступники работают в сговоре с одной из них.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Челябинске вынесен приговор в отношении бывших охранников бара, которые грабили богатых клиентов. Один из них работал наводчиком и отслеживал жертвы в заведении.
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Происшествия , Санкт-Петербург
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