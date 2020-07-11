«Рвутся за деньги»: семью Захарова резко осудили

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Адвокат Ефремова рассказал о переговорах с родными погибшего в ДТП 

РИА Новости 13 минут назад
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, рассказал о ходе переговоров о компенсации с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова.
По его словам, родственники Захарова превратили историю со смертельным ДТП в "коммерческий объект".
При этом юрист отметил, что старший сын погибшего выразил готовность к диалогу.
"Что касается других членов семьи, то народ видел, как они по телеканалам бегали, деньги собирали", — сказал адвокат в комментарии порталу teleprogramma.pro.
Пашаев подчеркнул, что впервые за свою практику столкнулся с ситуацией, когда каждый из семьи "просто рвется в бой за деньги".
Михаил Ефремов 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Комментарии 7
Происшествия , Видео , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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