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Адвокат Ефремова дал оценку переговорам с семьей Захарова 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
Эльман Пашаев, который представляет интересы Михаила Ефремова в деле о пьяном ДТП, озвучил свое мнение об оппонентах.
Он считает, что переговоры о компенсации с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова показали, что пострадавшая сторона превратила эту историю в «коммерческий объект», — пишет РИА Новости.
Единственный человек, готовый к общению, по словам Пашаева — старший сын покойного.
«Что касается других членов семьи, то народ видел, как они по телеканалам бегали, деньги собирали», — утверждает адвокат.
Пашаев отметил, что впервые за свою практику столкнулся с ситуацией, когда все «просто рвутся в бой за деньги».
Как ранее писал «Рамблер», адвокат Эльман Пашаев не должен защищать интересы Михаила Ефремова в суде. Об этом сообщила дочь артиста Анна-Мария на своей странице в Twitter.
Девушка заявила, что Пашаев является некомпетентным.
По ее мнению, адвокат негативно влияет на поведение отца, отчего последний начинает говорить несвойственные ему вещи.
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Происшествия , Видео , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости
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