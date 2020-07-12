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Почти 20 иностранцев сбежали из Центра временного содержания в Твери 

News.ru и ещё 5 13 минут назад
Иностранцы сбежали из Центра временного содержания в РФ
Фото: Tama66 /pixabay.com
Следственный комитет РФ по Тверской области сообщил 19 сбежавших из Центра временного содержания иностранцах. Отмечается, что они должны были покинуть Россию в скором времени.
По версии следствия, 10 июля текущего года в вечернее время на территории Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области, расположенного в городе Твери, иностранные граждане, подлежащие административному выдворению за пределы Российской Федерации, в составе группы в количестве 19 человек, — говорится в сообщении.
Сообщается, что вечером 10 июля 2020 года иностранцы подперли дверь металлическим шкафом, выломали решетку с помощью хозяйственно-бытовых предметов, и спустились на простынях на волю. Группа скрылась в неизвестном направлении.
Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Отмечается, что сейчас идёт расследование происшедшего.
Ранее NEWS.ru писал, что москвич пытался сбежать из квартиры по связке простыней. Как стало известно. Мужчина планировал сбежать от родных, чтобы купить себе выпить.
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Происшествия , Мигранты , СКР , МВД , Тверь
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