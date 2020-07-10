«Изнасиловали и задушили пакетом»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела об убийстве восьмилетней Вики Тепляковой на Сахалине. Полиция уже задержала подозреваемых — супружескую пару, которая подобрала ребенка на улице и посадила к себе в машину.

Вика Теплякова ушла из дома в Новоалександровске , поссорившись с матерью. С собой беглянка взяла только зубную щетку. Ее мать ранее неоднократно получала предупреждения от органов опеки за злоупотребление спиртными напитками. Из-за неблагоприятных семейных условий девочка часто сбегала к подругам в Долинск , где они с матерью жили раньше, и оставалась у них по несколько дней.

Тело девочки, поиски которой четыре дня вели сотни людей, включая сотрудников МВД МЧС , СК и волонтеров, было найдено в водоеме неподалеку от села Пятиречье Холмского района. По предварительным данным, жертву задушили.

Вскоре были задержаны подозреваемые — мужчина 1975 года рождения и женщина 1988 года рождения. В СУ СКР по Сахалинской области сообщили, что их уже допросили, и в данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. СМИ пишут, что задержанные — это Игорь и Кристина Дворниковы, супружеская пара.

По версии следствия, Дворников, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, заметил идущую вдоль дороги девочку и предложил ее подвезти. Видимо, Вика села в машину добровольно, тем более что рядом с водителем находилась его жена.

Однако через некоторое время Дворников свернул в лес, доехал до берега озера, вытащил школьницу из автомобиля, изнасиловал и задушил полиэтиленовым пакетом. Об этом следователям рассказала его супруга. Сам мужчина поначалу отрицал обвинения в свой адрес, но затем дал признательные показания. Кристина Дворникова указала место, где осталось тело убитой.

Остается открытым вопрос о роли жены Дворникова в случившемся. Сама она утверждает, что не смела возражать и противостоять мужу, поскольку боялась расправы. По словам женщины, он вытащил Вику из автомобиля, а ей велел сидеть внутри до его возвращения. Сейчас показания Кристины Дворниковой проверяют следователи.