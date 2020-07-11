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Отреставрировавшего фонтан новгородца обвинили по статье «вандализм» 

News.ru 27 минут назад
На отреставрировавшего фонтан россиянина завели дело
Фото: vk.com/avtotaknov53
Андрей Огнев из Нижнего Новгорода стал фигурантом уголовного дела после того, как решил лично заняться благоустройством и реставрацией фонтана «Садко».
Как он пояснил, его друзья из других российских регионов и из-за рубежа часто интересовались, почему городская достопримечательность имеет запущенный вид, поэтому он решил выкрасить фонтан не согласовывая свои действия с чиновниками. Огнев сказал, что боялся столкнуться с бюрократическими сложностями, так как уже имеет неприятный опыт общения с администрацией Нижнего Новгорода по поводу благоустройства города, передаёт «Север. Реалии».
Мужчина почистил фонтан, убрал мусор вокруг и занялся покраской. Для работ он выбрал золотую и серебряную краски. Реставрацией он занимался по ночам.
Я очистил, убрал, омыл и покрасил в золотой и серебряный цвет Садко и царевну Волхову. Я не вандал, я люблю Великий Новгород, люблю Россию. Постоянно занимаюсь благоустройством города. Убираю мусор, провожу экологические акции. К примеру, только в течение этого года я несколько раз убрал наш городской пляж, — подчёркивает обвиняемый.
В мэрии города провели совещание по данному вопросу, на которое позвали местных скульпторов, художников и архитекторов. Мэр Нижнего Новгорода Сергей Бусурин резко осудил действия самодеятельного реставратора.
То, что случилось с фонтаном, конечно, вопиющий случай. По-разному реагировали новгородцы. Многим нравится, мне лично не нравится. Я считаю, это неправильно, и я свою позицию буду отстаивать, — цитирует чиновника портал «Ваши новости».
Многие представители творческой элиты города поддержали мэра, но нашлись и несогласные. Так, скульптор Вадим Боровых считает поступок Огнева вполне объяснимым.
Кто-то решил сделать заброшенную центральную скульптуру города красивее, исходя из своих вкусовых предпочтений, — сказал скульптор.
Огнева задержали 5 июля, против него возбуждено уголовное дело. В Сети появилась петиция в его защиту.
Как писал NEWS.ru ранее, реставратор мебели в испанской Валенсии попытался очистить копию картины художника Бартоломе Эстебана Мурильо «Непорочное зачатие» и испортил картину до неузнаваемости.
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Происшествия , Общество
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